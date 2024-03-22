بعثة الإسماعيلي تغادر برج العرب في طريقها إلى ليبيا (صور)

غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، في طريقها لليبيا لمواجهة أهلي بني غازي وديا.

موعد ودية الإسماعيلي وأهلي بني غازي الليبي

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره أهلي بني غازي الليبي، وديا، الأحد المقبل، بعدما كان مقررا لها في وقت 18 مارس الجاري، إلا أنه تم تعديل موعد المباراة.

وتأتي المباراة على هامش احتفال مسئولو القلعة الصفراء، بمرور 100 عام على تأسيس النادي.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، أعلن عن قائمة الدراويش لودية أهلي بني غازي الليبي، وضمت كلا من..

حراس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الله حسنى، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى.

خط الوسط: محمد بيومى، هشام محمد، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدى، بشار أشرف، حسن صابر، ايريك تراورى، خالد النبريصى، مروان حمدى.

وكان فريق الإسماعيلي، حقق الفوز وديا على نظيره ألو إيجبت، أحد فرق القسم الثالث، مساء الإثنين الماضي، بهدف نظيف، ضمن استعدادات الدراويش، لاستئناف مسابقة دوري نايل ومواجهة سموحة نهاية الشهر الجاري، بالجولة السابعة عشرة.

بعثة الإسماعيلي

بعثة الإسماعيلي

بعثة الإسماعيلي