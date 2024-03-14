بمشاركة 14 ناديًا أوروبيًا.. الإسماعيلي يتلقى دعوة لحضور دورة اكتشاف المواهب

تلقى النادي الإسماعيلي دعوة لمتابعة دورة إفريقيا للشباب والمواهب، المقامة بدولة غينيا، منتصف أبريل المقبل، وذلك تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين النادي وإحدى الشركات الإفريقية الخاصة باكتشاف المواهب.

وتشهد الدورة مشاركة 14 ناديًا أوروبيًا، منها ستراسبورج الفرنسي، وسبورتنج براجا البرتغالي، ودينامو زغرب الكرواتي، وبارما وأودينيزي الإيطاليان، وجنت البلجيكي، وليل الفرنسي، وريال سوسيداد الإسباني، ورد ستار بلجراد الصربي.

كما تشارك 6 أكاديميات من غينيا، بالإضافة إلى 6 أكاديميات من دول مالي، السنغال، سيراليون، كوت ديفوار وليبيريا.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لحضور اثنين من النادي الإسماعيلي، على أن تشمل الدعوة تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات طوال أيام الدورة.