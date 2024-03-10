الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مجلس الإسماعيلى يوقف أحد أعضائه.. وفهيم يستدعى النجدة

مجلس الاسماعيلى
مجلس الاسماعيلى

شهد اجتماع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الطارئ، الذى عقد الليلة، حالة من الخروج عن النص غير مسبوقة بكل المقاييس فى تاريخ الدراويش، الأمر الذي اضطر مجلس الإدارة لإيقاف أحد الأعضاء.

تمثلت بداية الأزمة في التصديق على قرار إيقاف زميلهم أحمد فهيم بالأغلبية ورفع مذكرة للجهة الإدارية للنظر في أمره، بعد اتهامه بالهجوم المستمر على سياسة المجلس، في الأماكن العامة، ما دفع فهيم لاستدعاء النجدة لإثبات الواقعة، وبعدها تم إنهاء الجلسة دون استكمالها بسبب الأجواء العاصفة التي سيطرت على النادي.

ووجه نصر أبوالحسن، رئيس الإسماعيلي، الدعوة لانعقاد اجتماع طارئ للمجلس، أمس، لمناقشة جدول أعمال على رأسه إيقاف أحمد فهيم وإحالة أمره إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وبعد أن تم التصديق على القرار بالأغلبية.

بينما سجل فرج عمران "النائب" اعتراضه، حيث اتصل العضو سريعًا من داخل حجرة المجلس عن طريق هاتفه المحمول بالنجدة لاثبات الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وحضر رجال الشرطة للوقوف على حقيقة البلاغ وانصرفوا فيما بعد دون تحرير أي محضر.

الاسماعيل نصر الدراويش مجلس الإسماعيلى ازمة فى الاسماعيلى

مواد متعلقة

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل (صورة)

وديا.. الإسماعيلي يلاقي أهلي بني غازي في ليبيا احتفالا بمئويته

الأكثر قراءة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

أخفى جثته حتى تعفنت.. تفاصيل مقتل "مودى" فى الشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى