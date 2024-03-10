مجلس الإسماعيلى يوقف أحد أعضائه.. وفهيم يستدعى النجدة

شهد اجتماع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الطارئ، الذى عقد الليلة، حالة من الخروج عن النص غير مسبوقة بكل المقاييس فى تاريخ الدراويش، الأمر الذي اضطر مجلس الإدارة لإيقاف أحد الأعضاء.

تمثلت بداية الأزمة في التصديق على قرار إيقاف زميلهم أحمد فهيم بالأغلبية ورفع مذكرة للجهة الإدارية للنظر في أمره، بعد اتهامه بالهجوم المستمر على سياسة المجلس، في الأماكن العامة، ما دفع فهيم لاستدعاء النجدة لإثبات الواقعة، وبعدها تم إنهاء الجلسة دون استكمالها بسبب الأجواء العاصفة التي سيطرت على النادي.

ووجه نصر أبوالحسن، رئيس الإسماعيلي، الدعوة لانعقاد اجتماع طارئ للمجلس، أمس، لمناقشة جدول أعمال على رأسه إيقاف أحمد فهيم وإحالة أمره إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وبعد أن تم التصديق على القرار بالأغلبية.

بينما سجل فرج عمران "النائب" اعتراضه، حيث اتصل العضو سريعًا من داخل حجرة المجلس عن طريق هاتفه المحمول بالنجدة لاثبات الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، وحضر رجال الشرطة للوقوف على حقيقة البلاغ وانصرفوا فيما بعد دون تحرير أي محضر.