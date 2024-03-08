قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل (صورة)

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، عن قائمة الدراويش للقاء المقاولون العرب، في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بدوري نايل (2023/2024)

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب، عصر غدا السبت، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

حراسة المرمى.. أحمد عادل، كمال السيد.

خط الدفاع.. محمد دسوقي، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى، عبد الله حسني، حاتم سكر، عصام صبحي، حمدي النقاز.

خط الوسط.. عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد بيومي، عمر الساعي، عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن مجدي، تراوري.

خط الهجوم.. محمد زيدان، نادر فرج.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بدوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، في الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي، قد تلقي الهزيمة في الجولة الماضية، بهدف نظيف، في عقر داره أمام بلدية المحلة.

ويحتل الدراويش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 13 نقطة، مع امتلاكه بعض المواجهات المؤجلة.

من جانب آخر، أدلى حمد إبراهيم المدرب العام للفريق، بتصريحات قبل مواجهة المقاولون العرب، قائلا:" المباراة مهمة بالنسبة لنا بعد النتيجة السلبية في المباراة الماضية".

وأضاف:" أهمية المباراة تأتي بسبب وضعنا في جدول الترتيب، بالإضافة إلى وضع المقاولون العرب، لذلك نتمنى حصد نقاط المباراة كاملة".