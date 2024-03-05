الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استعدادا للمقاولون العرب.. الإسماعيلي يستأنف مرانه اليوم

الإسماعيلي
الإسماعيلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

ويأتي ذلك، بعدما قرر إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، إعطاء اللاعبين راحة سلبية لالتقاط الأنفاس من التدريبات أمس الاثنين، حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة أوالأرهاق بسبب ضغط المباريات .

كان الإسماعيلي، قد تلقى هزيمة في عقر داره بإستاد الإسماعيلية أمام بلدية المحلة، السبت الماضي بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

 

موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب بدوري نايل

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب، باستاد الجبل الأخضر السبت المقبل 9 مارس الجاري، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة المحلية.

كان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام الشهداء، الاحد الماضي، حيث انتهت لصالح الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل

يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 13 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام مودرن فيوتشر من الجولة العاشرة تقام في وقت لاحق.

وحقق الإسماعيلي، الفوز في 3 مباريات و4 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة بـ 7 مواجهات.

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وحقق الإسماعيلي، الفوز في 3 مباريات و4 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 7 مواجهات.

وحقق الإسماعيلي، الفوز في 3 مباريات و4 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 7 مواجهات.

وحقق الإسماعيلي، الفوز في 3 مباريات و4 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 7 مواجهات.

وحقق الإسماعيلي، الفوز في 3 مباريات و4 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 7 مواجهات.

وحقق الإسماعيلي، الفوز في 3 مباريات و4 تعادلات، بينما تذوق مرارة الهزيمة في 7 مواجهات.

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