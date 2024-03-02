الإسماعيلي يسقط على ملعبه أمام بلدية المحلة فى الدورى

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أمام ضيفه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة دوري نايل.

سجل أحمد رضا مدافع بلدية المحلة، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من علاء يحيى "مارسيلو" قبل أن يحولها رضا برأسية في المرمى.

وحاول لاعبو الإسماعيلي تعديل النتيجة عقب الهدف، وسدد عبد الرحمن مجدي رأسية ارتدت من القائم في الدقيقة 56.

وارتفع رصيد بلدية المحلة عقب الفوز إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الدوري فيما تجمد رصيد النادي الإسماعيلي عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

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