الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

الإسماعيلي والجونة
الإسماعيلي والجونة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مرانه اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)

موعد مباراة الإسماعيلي وبلدية المحلة بدوري نايل 

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره بلدية المحلة، مساء السبت المقبل الموافق 2 مارس، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويأتي ذلك، عقب انتهاء الراحة السلبية، التي حصل عليه لاعبوه الدراويش بفرمان من إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، بعد التعادل السلبي بدون أهداف أمام الجونة، الاثنين الماضي، في الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة المحلية.

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل 

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 13 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم.

من جانب أخر، كشف محسن عبدالمسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أسباب تعادل الفريق سلبيا مع الجونة سلبيا.

وقال عبدالمسيح في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي:" اللاعبون ظهروا بشكل مميز أمام الجونة، وأداء محمد عمار الرائع يمنحنا قوة في خط الدفاع، وهذه من أهم مميزات المباراة".

وأضاف:" الإسماعيلي أحد اضلاع الكرة المصرية، وهدفنا هو استعادة أمجاده خلال المرحلة المقبلة، الوضع الحالي للفريق بجدول ترتيب دوري نايل، لا يلق به مطلقا".

وشدد عبدالمسيح:" جميع أعضاء مجلس الإدارة على قلب رجل واحد، من أجل مصلحة الإسماعيلي وتحقيق أهداف جماهيره وعشاقه".

وأختتم قائلا:" وجودنا في الجونة، أكبر دليل على ذلك، كما تعد رسالة واضحة وصريحة للجهاز الفني واللاعبين بالوقوف بجوارهم وتقديم كافة سببل الدعم الفني والمعنوي لهما، لاجتياز المرحلة الحالية الصعبة".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وأختتم قائلا:" وجودنا في الجونة، أكبر دليل على ذلك، كما تعد رسالة واضحة وصريحة للجهاز الفني واللاعبين بالوقوف بجوارهم وتقديم كافة سببل الدعم الفني والمعنوي لهما، لاجتياز المرحلة الصعبة".

الاسماعيلى دوري نايل مران الإسماعيلي بلدية المحلة فريق الإسماعيلي

مواد متعلقة

عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتحدث عن أسباب تعادل الدراويش مع الجونة

بفرمان إيهاب جلال.. راحة قصيرة للاعبى الإسماعيلى قبل الاستعداد للبلدية

الجونة والإسماعيلي يتعادلان دون أهداف فى دورى نايل

دوري نايل.. الجونة يستضيف الإسماعيلى فى مباراة مواصلة الصحوة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

الحبس سنة لوالد "طفلتي الأسانسير".. وغرامة 5 آلاف وحبس سنة لبقية المتهمين

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

الرئيس السيسى يمازح الطفلة "رقية" أحد أبطال "قادرون باختلاف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله