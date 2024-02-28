اليوم.. الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مرانه اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة بلدية المحلة، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)

موعد مباراة الإسماعيلي وبلدية المحلة بدوري نايل

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره بلدية المحلة، مساء السبت المقبل الموافق 2 مارس، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويأتي ذلك، عقب انتهاء الراحة السلبية، التي حصل عليه لاعبوه الدراويش بفرمان من إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، بعد التعادل السلبي بدون أهداف أمام الجونة، الاثنين الماضي، في الجولة الثالثة عشر من عمر المسابقة المحلية.

موقف الإسماعيلي بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 13 نقطة، جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم.

من جانب أخر، كشف محسن عبدالمسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، أسباب تعادل الفريق سلبيا مع الجونة سلبيا.

وقال عبدالمسيح في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي:" اللاعبون ظهروا بشكل مميز أمام الجونة، وأداء محمد عمار الرائع يمنحنا قوة في خط الدفاع، وهذه من أهم مميزات المباراة".

وأضاف:" الإسماعيلي أحد اضلاع الكرة المصرية، وهدفنا هو استعادة أمجاده خلال المرحلة المقبلة، الوضع الحالي للفريق بجدول ترتيب دوري نايل، لا يلق به مطلقا".

وشدد عبدالمسيح:" جميع أعضاء مجلس الإدارة على قلب رجل واحد، من أجل مصلحة الإسماعيلي وتحقيق أهداف جماهيره وعشاقه".

وأختتم قائلا:" وجودنا في الجونة، أكبر دليل على ذلك، كما تعد رسالة واضحة وصريحة للجهاز الفني واللاعبين بالوقوف بجوارهم وتقديم كافة سببل الدعم الفني والمعنوي لهما، لاجتياز المرحلة الحالية الصعبة".

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وأختتم قائلا:" وجودنا في الجونة، أكبر دليل على ذلك، كما تعد رسالة واضحة وصريحة للجهاز الفني واللاعبين بالوقوف بجوارهم وتقديم كافة سببل الدعم الفني والمعنوي لهما، لاجتياز المرحلة الصعبة".