الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بفرمان إيهاب جلال.. راحة قصيرة للاعبى الإسماعيلى قبل الاستعداد للبلدية

الجونة والإسماعيلي
الجونة والإسماعيلي

قرر إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، منح لاعبيه راحة سلبية غدًا من أجل التقاط الأنفاس، في أعقاب التعادل مع الجونة سلبيًا بدون أهداف.

وفي السياق ذاته، أبدى حمد إبراهيم، المدرب العام للدراويش، رضاه عن أداء اللاعبين رغم فقدان الفريق نقطتين بالتعادل مع الجونة.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة: "هدفنا كان الحصول على الثلاث نقاط وأتيحت لنا أكثر من فرصة لحسم المباراة، لكن التوفيق لم يكن حليفنا".

وأكمل مدرب الدراويش: "هشام محمد لاعب الوسط قدم مستوى مميزًا وسيظهر بشكل أفضل في قادم المباريات، جميع اللاعبين قدموا مباراة جيدة وبذلوا قصاري الجهد على مدار التسعين دقيقة".

وتابع: "نتطلع لحصد الانتصارات من أجل تحسين مركز الفريق بجدول ترتيب البطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الفريق يتطور بشكل ملحوظ من مباراة لأخرى، وهدفنا إسعاد الجماهير من خلال إعادة الفريق لوضعه الطبيعي".

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