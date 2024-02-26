دوري نايل.. الجونة يستضيف الإسماعيلى فى مباراة مواصلة الصحوة

يستضيف الجونة فريق الإسماعيلي في الرابعة عصر اليوم بملعب خيري بشارة في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل.

وحقق الفريقان نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة ويسعى كل من منهما لمواصلة صحوته وتحسين مركزه في جدول دوري نايل.

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز التاسع برصيد 15 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع وحقق الجونة ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع المصري وسيرامبكا كليوباترا.

غياب التركيز مشكلة الجونة

المشكلة التي تواجه علاء عبد العال هى افتقاد لاعبيه للتركيز في الدقائق الأخيرة ما أسهم في فشل الفريق في المحافظة على تقدمه حيث تقدم على المصري بهدفين وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 وجاء هدف التعادل للمصري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وتكرر الأمر في مباراة سيراميكا كليوباترا عندما تقدم الجونة بهدف وتعادل سيراميكا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعقد علاء عبد العال جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالمحافظة على تركيزهم طوال المباراة والتمسك بالفوز عندما يتقدم الفريق وأكد لهم أن غياب التركيز في الدقائق الأخيرة حرم الفريق من الحصول على أربع نقاط كان يمكن أن تدقع به لمركز متقدم في جدول دوري نايل.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة مع وحقق الإسماعيلي ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر ست مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع المصري والزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15 ومواصلة الابتعاد عن شبح الهبوط.

قائمة الإسماعيلي لمباراة الجونة

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال ومحمد دسوقي ومحمد نصر وعبدالله حسني وحاتم سكر وعبدالكريم مصطفى ومحمد عمار وحمدي النقاز وعصام صبحي ومحمد حسن ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وعبدالرحمن الدح وعبدالرحمن مجدي وإيريك تراوري وبشار أشرف ونادر فرج ومحمد زيدان وعلى الملواني.

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده أحمد بكر وإسلام أبوالعطا ومعهم السيد منير حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.