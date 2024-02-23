الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

في مباراة شهدت 8 أهداف.. سيراميكا يهزم بلدية المحلة في دوري نايل

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

فاز فريق سيراميكا على مضيفه بلدية المحلة 5 / 3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وسجل أهداف سيراميكا محمد إبراهيم في الدقيقة 18، من ركلة جزاء وصديق أويجولا في الدقيقة 34 وأحمد بلحاج في الدقيقة 61 ورجب نبيل في الدقيقة 72 ومروان عثمان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسجل أهداف بلدية المحلة، حسام أشرف (هدفان) في الدقيقتين العاشرة و70 ومحمد صابر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

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