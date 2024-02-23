عبدالله جمعة أساسيا.. تشكيل بلدية المحلة أمام سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

أعلن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لنادي بلدية المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويستضيف بلدية المحلة نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد غزل المحلة، في افتتاحية الجولة الرابعة عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر وإسلام المزين، وعلاء مارسيلو وعبدالله جمعة.

خط الوسط: يوسف حسن وماجد هاني، وأحمد كهربا ومحمد أميسي.

خط الهجوم: حسام أشرف وإينوك بنجامين.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

أحمد حسين ومحمد النهيري، وهشام حافظ ومحمد عبدالرازق وإسلام مرزوق، وإيمانويل وعادل أمو، وكريم ممدوح، وأحمد رضا.

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا، في افتتاحية الجولة الرابعة عشر بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1، مصاحبة بتقديم أستوديو تحليلي، يقدمه يحيى حمزة، رفقة الكباتن فاروق جعفر وعمرو الدسوقي، وطارق الأدور معلقا على المباراة، وأسامة عقدة مراسلا من أرض الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يدير المباراة تحكيميا طاقم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة، ويعاونه وائل شعبان حكم مساعد أول، وأسامة عبداللطيف حكم مساعد ثان، ومعهم محمد العتباني حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو وحمادة القلاوي مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

موقف بلدية المحلة بجدول دوري نايل

ويحتل بلدية المحلة، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات.