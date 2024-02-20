الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المصرى فى مهمة العودة للانتصارات أمام بلدية المحلة بدوري نايل

المصري تعادل في أخر
المصري تعادل في أخر مبارياته مع الجونة

يحل بلدية المحلة ضيفا على فريق المصري في السابعة مساء اليوم الثلاثا باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري نايل .

المصري والعودة للانتصارات 

ويتواجد المصري بقيادة علي ماهر في المركز السابع برصيد 17 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع  وحقق المصري مسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 13 هدفا واهتزت شباكه 16 مرة ولم يحقق الفوز في أخر مباراتين وتعادل مع الإسماعيلي والجونة.

ويفتقد المصري جهود سبعة لاعبين هم ميدو جابر للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وصلاح محسن لطرده في مباراة الجونة الأخيرة وإسلام عطية ومحمد دبش وحسن علي والجزائري عبد الرحيم دغموم والنيجيري إيزي إيميكا بسبب الإصابة.

وحرص علي ماهر خلال التدريبات على تصحي الأخطاء الدفاعية التي أدت لاهتزاز شباك الفريق ثلاث مرات في أخر مباراتين كما قام بتجهيز التنسي فخر الدين بن يوسف لتعويض غياب ميدو جابر.

عبدالرؤوف يحفز لاعبي البلدية

على الجانب الأخر يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثاني عشر بر صيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق بلدية المحلة ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على مودرن فيوتشر والتعادل مع بيراميدز والهزيمة أمام البنك الأهلي ويسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والوصول للنقطة 16.

ويفتقد بلدية المحلة جهود عبد الرحمن سمانة بسبب الإيقاف بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام مودرن فيوتشر وعقد أحمد عبد الرؤوف جلسة مع لاعبيه شرح خلالها أسلوب لعب المصري ونقاط القوة والضعف في صفوفه وطالبهم ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده عمر فتحي وسيد نافع ومعهم أحمد جمال حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل المصرى بلدية المحلة علي ماهر أحمد عبد الرؤوف

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