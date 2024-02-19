يورشيتش يقود بيراميدز إلى المركز الثالث في دوري نايل

مباراتان فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز كانتا كافيتان حتى يتمكن فريق بيراميدز من تحقيق انتصاره الأول تحت القيادة الفنية الجديدة من الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

الفوز الأول ليورشيتش والتقدم إلى المركز الرابع

وكان بيراميدز قد استطاع أن يفوز على فريق الإتحاد السكندري بنتيجة هدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الـ13 على استاد الدفاع الجوي.

وقبل هذا الانتصار كان بيراميدز في أول لقاء بقيادة فنية من يورشيتش قد تعادل مع فريق زد الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة سلبيا في الأسبوع الـ12 على ستاد القاهرة الدولي.

وبالنقاط الأربع نقاط هذه تقدم بيراميدز إلى المركز الثالث بزيادة رصيده إلى 21 نقطة.

بيراميدز مع باتشيكو

وكان يورشيتش قد تسلم المسئولية الفنية لبيراميدز من البرتغالي جايمي باتشيكو الذي رحل عن تدريب الفريق محتلا المركز الرابع بـ17 نقطة جمعها من 5 انتصارات منها 3 انتصارات على ملعبه على فرق إنبي في الأسبوع الثالث، والمصري في الأسبوع الخامس، والإسماعيلي في الأسبوع السابع، وانتصاران خارج ملعبه على فريقي البنك الأهلي في الأسبوع الثاني، وفيوتشر في الأسبوع الرابع أي تغلب في المجمل في 6 مباريات، وبهذا الرقم هو ثاني أكثر الفرق انتصارا.

وتعادلان إيجابيان بنفس النتيجة هدفين لمثلهما مع ناديي الزمالك في الأسبوع الإفتتاحي، وبلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع التاسع.

في حين لم يتلق سوى هزيمة وحيدة على يد فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع السادس.

لماذا لم يحل بيرامدز وصيفا؟

سجل 13 هدفا بمعدل 1.3 هدف في المباراة الواحدة، وهدافه هو اللاعب فيستون كالالا مايلي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسجيله 4 أهداف بينما استقبلت شباكه 9 أهداف بمعدل استقبال 0.9 هدف في كل مباراة.

وبسبب فارق الأهداف هذه + 4 لم يحتل بيراميدز المركز الثاني لأن زد الذي يحل وصيفا، ففارق أهدافه + 5.

الاتحاد والتعثر الثاني

على الجانب الآخر بهذه الخسارة أمام بيراميدز عجز الإتحاد عن تحقيق الانتصار للقاء الثاني على التوالي إذ تعادل مع نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين لكل منهما في الأسبوع الـ12.

كيف فقد الاتحاد المركز الثالث؟

وفقد الإتحاد ترتيبه الثالث، ونزل إلى الترتيب الرابع بتوقف رصيده عند 19 نقطة حصدها من 5 انتصارات بواقع 3 انتصارات على ملعبه على فرق سيراميكا في الأسبوع الأول، والمقاولون العرب في الأسبوع الخامس، وفاركو في الأسبوع العاشر، وانتصارين خارج ملعبه على فريقي سموحة في الأسبوع السادس، والداخلية في الأسبوع الـ11.

و4 تعادلات بواقع 3 تعادلات على ملعبه منها تعادلان إيجابيان بنفس النتيجة هدفين لمثلهما مع فريق الجونة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة في الأسبوع الثالث، والطلائع، وتعادل واحد كان بنتيجة دون أهداف مع زد في الأسبوع السابع في حين تعادل في لقاء واحد كان خارج ملعبه بنتيجة إيجابية هدفين لكل منهما مع البلدية في الأسبوع الرابع.

فيما لم يتعرض سوى لخسارتين خارج ملعبه أمام فريق الإسماعيلي في الأسبوع الثاني، وبيراميدز.

أحرز 16 هدفا بمعدل 1.5 هدف في اللقاء الواحد، والهداف هو اللاعب الأنجولي مابولولو باحرازه 6 أهداف في حين تلقت شباكه 13 هدفا بمعدل تلقي 1.2 في كل لقاء.