فى اختبار جوزيه الأول.. الزمالك يتعادل مع الإسماعيلى سلبيًا فى دورى نايل

حسم التعادل السلبي مباراة الإسماعيلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الـ 13 من دوري نايل، التي أقيمت على استاد الإسماعيلة.

وكان اللقاء هو الأول لمدرب الزمالك الجديد جوزيه جوميز، والذي شهد أيضًا مشاركة العديد من صفقات الأبيض الجديدة على رأسها عبدالله السعيد.

ووقع الزمالك في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري بـ 12 نقطة، بينما يلاحقه الدراويش في المركز الـ 14 بنفس عدد النقاط.



الشوط الأول

الدراويش كان المبارد بالخطورة، في الدقيقة 11 بتسديدة من عبدالرحمن مجدي قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى محمد صبحي.

وفي الدقيقة 13 نجح أحمد عبدالمنعم من التصدي لانفراد أحمد سيد "زيزو"، ثم أنقذ بعدها محمد نصر الكرة من على خط المرمى بتسديدة من أوباما.

وبالدقيقة 16 توغل شيكابالا من الجبهة اليمنى، وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية لأحمد عبد المنعم.

ومنعت عارضة أحمد عادل عبدالمنعم، في الدقيقة 21 الزمالك من التقدم في اللقاء بعد تسديدة متقنة من أوباما داخل منطقة الجزاء.



الشوط الثاني



حاول عبدالرحمن مجدي مبكرًا في الدقيقة 48، من انفراد رواغ فيه دفاعات الزمالك، وسدد بسهولة في يد صبحي ثم حاول بعدها حاتم سكر بتسديدة جاءت أيضًا سهلة في يد حارس الأبيض.

وبالدقيقة 56، عاد مجدي لاستمرار مسلسل الفرص الضائعة، بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء فوق مرمى صبحي، وحاول الجزيري للزمالك في الدقيقة 64، بمقصية لكن كرته علت مرمى أحمد عادل عبد المنعم، وأنقذ أحمد عادل عبد المنعم، رأسية خطيرة من الجزيري بالدقيقة 79 وأبعد هدفا مؤكدا للأبيض.

تشكيل الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"- يوسف أوباما- محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وترافيس موتيابا وناصر ماهر وسيد عبدالله "نيمار" وسيف الجزيري.

تشكيل الإسماعيلي

ودفع ايهاب جلال بتشكيل ضم كلا من..

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد دسوقي - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: عمر الساعي محمد بيومي - محمد عمار.

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري.

وعلى مقاعد البدلاء.. كمال السيد، حمدي النقاز، عبدالله حسني، عبدالرحمن الدح، محمد زيدان، علي الملواني، عبدالكريم مصطفى، هشام محمد، محمد عبدالسميع.