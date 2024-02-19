إيريك تراوري يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك في دوري نايل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي التشكيل الذي سيبدأ به مباراة فريقه أمام الزمالك بعد قليل، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024 “دوري نايل”.

تشكيل الإسماعيلي

ودفع ايهاب جلال بتشكيل ضم كل من..

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد دسوقي - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: عمر الساعي محمد بيومي - محمد عمار

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري.

وعلى مقاعد البدلاء..كمال السيد،حمدي النقاز،عبدالله حسني،عبد الرحمن الدح،محمد زيدان،علي الملواني،عبد الكريم مصطفى،هشام محمد،محمد عبد السميع.

وتُقام المباراة على ستاد السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الإسماعيلية معقل فريق “الدراويش”.