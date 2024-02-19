الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول بين الإسماعيلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الـ 13 من دوري نايل الذي يقام على ستاد الإسماعيلة.

الدراويش كان المبارد بالخطورة، في الدقيقة 11 بتسديدة من عبد الرحمن مجدي قوية من خارج منطقة الجزاء علت مرمى محمد صبحي.

وفي الدقيقة 13 نجح أحمد عبد المنعم من التصدي لانفراد أحمد سيد "زيزو"، ثم أنقذ بعدها محمد نصر الكرة من على خط المرمى بتسديدة من أوباما.

وبالدقيقة 16 توغل شيكابالا من الجبهة اليمنى، وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء جاءت في الشباك الخارجية لأحمد عبد المنعم.

ومنعت عارضة أحمد عادل عبد المنعم، في الدقيقة 21 الزمالك من التقدم في اللقاء بعد تسديدة متقنة من أوباما داخل منطقة الجزاء.

تشكيل الزمالك والإسماعيلي في دوري نايل

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"- يوسف أوباما- محمود عبدالرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود علاء ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وترافيس موتيابا وناصر ماهر وسيد عبدالله "نيمار" وسيف الجزيري.

تشكيل الإسماعيلي

ودفع ايهاب جلال بتشكيل ضم كل من..

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد دسوقي - محمد نصر - عصام صبحي.

خط الوسط: عمر الساعي محمد بيومي - محمد عمار

الهجوم: نادر فرج - عبد الرحمن مجدي - إيريك تراوري.

وعلى مقاعد البدلاء..كمال السيد،حمدي النقاز،عبدالله حسني،عبد الرحمن الدح،محمد زيدان،علي الملواني،عبد الكريم مصطفى،هشام محمد،محمد عبد السميع.