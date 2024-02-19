الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

"الدستور" يكشف تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى.. ومفاجآت بالجملة

الزمالك
الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تشكيلته لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل ببطولة دوري نايل.

 وعلم "الدستور" من مصادره بالزمالك، التشكيل الذي سيدفع به جوميز في أول لقاء له مع الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر، إبراهيما نداي

خط الوسط: دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

خط الهجوم: شيكابالا، أحمد زيزو، يوسف أوباما

 

عبدالله السعيد وناصر ماهر.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى

وتضم القائمة كلًا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر  - ناصر ماهر - سيد عبدالله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبدالله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما". 

ورفض البرتغالي جوزيه جوميز انضمام ترافيس موتيابا لمنتخب بلاده أوغندا للشباب، للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الإفريقية، بعد وصول استدعاء رسمي للأبيض في الساعات الأخيرة.

رفض جوميز جاء لرغبته في تأقلم اللاعب بشكل أكبر مع الفريق، خاصة أنه منضم حديثًا في فترة الانتقالات الشتوية، كما أن دورة الألعاب الإفريقية خارج الأجندة الدولية.

لزمالك جوزيه جوميز الاسماعيلى جوميز شيكابالا عبدالله السعيد

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