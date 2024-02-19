استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراتين في الدوري المصري، حيث يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم، ومودرن فيوتشر مع المقاولون في الرابعة عصرًا، في إطار الدور الثالث عشر من الدوري.

كما شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولها للمدرجات، وممرات اللاعبين وأطقم التحكيم.

استئناف مباريات الدوري المصري

واستؤنفت مباريات الدوري المصري من جديد عقب ختام منافسات أمم إفريقيا والتي حصدت لقبها كوت ديفوار، حيث عاد الدوري المصري بإقامة الجولة 12، حيث كانت آخر مباراة أقيمت من الدوري المصري يوم 1 يناير الماضي بالجولة الحادية عشر.