بلدية المحلة يواجه سيراميكا كليوباترا فى افتتاح الجولة الـ14 بالدورى

يستضيف بلدية المحلة فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم باستاد غزل المحلة في افتتاح مواجهات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل.

الفريقان فشلا في تحقيق الفوز في الأسبوع الثالث عشر، وتعادل سيراميكا كليوباترا مع الجونة بهدف لكل منهما ونال بلدية المحلة هزيمة ثقيلة أمام المصري بثلاثة أهداف نظيفة.

بلدية المحلة والعودة للانتصارات

يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرءوف المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الاسبوع الخامس وحقق البلدية ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 13 هدفا، ودفاعه هو الأضعف في دوري نايل واهتزت شباكه 21 مرة بالتساوي مع المقاولون، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 16.

وحرص أحمد عبدالرءوف على عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بغلق ملف مباراة المصري والتركيز في مواجهة اليوم لحصد نقاطها الثلاث، كما حرص خلال التدريبات على معالجة الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة المصري، مطالبا لاعبيه بعدم تكرارها أمام سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا يفتقد جهود ريان والقندوسي

على الجانب الآخر يحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.

وحقق سيراميكا كليوباترا أربعة انتصارات في دوري نايل وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وبعد تألقه في بطولة كأس رابطة الأندية وتأهله للمباراة النهائية تراجعت نتائج الفريق في دوري نايل، وخسر أمام الإسماعيلي وتعادل مع الجونة ويسعى لاستعادة نغمة الفوز والوصول للنقطة 18.

ويفتقد سيراميكا كليوباترا جهود أحمد ياسر ريان الموقوف مباراتين والجزائري أحمد قندوسي بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الجونة، وفي المقابل يعود رجب نبيل مدافع الفريق بعد انتهاء إيقافه لذلك سيقوم أيمن الرمادي بإجراء تغييرات في تشكيل الفريق.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده وائل شعبان وأسامة عبداللطيف ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو وحمادة القلاوي مساعد حكم فيديو.