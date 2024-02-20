الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المصري يهزم "زعيم الفلاحين" بثلاثية في دوري نايل

المصري
المصري

حقق المصري البورسعيدي انتصارًا عريضًا على ضيفه بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري نايل.

افتتح سمير فكري التسجيل للمصري بهدف في الدقيقة الرابعة عشرة بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء من متابعة لكرة عرضية أرسلها محمود حمادة من الجهة اليمنى.

واستطاع عمرو السعداوي تسجيل الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34، مستغلًا خطأ فادح من دفاعات بلدية المحلة.

وأكد البديل التونسي فخر الدين بن يوسف انتصار الفريق البورسعيدي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد 3 دقائق من نزوله أرضيه الميدان، ليحصد المصري نقاط الانتصار الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المصري لـ 20 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأدار المباراة تحكيميًا محمد عباس قابيل وساعده عمر فتحي وسيد نافع ومعهم أحمد جمال حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور  ، حسين السيد

خط الوسط:  محمود حمادة، معتز زدام، ليستويل امانكونا،  سمير فكري، عمرو سعداوي

خط الهجوم:  محمد الشامي

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من:

عصام ثروت، عمرو موسى، محمد طارق، أحمد عيد، أمادو با، يوسف الجوهري، حسين فيصل، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف

المصرى بلدية المحلة دوري نايل عمرو السعداوي سمير فكري

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