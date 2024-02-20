الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي يعرض على مودريتش الانضمام لجهازه الفني في الريال

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أكدت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عرض على الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق، الانضمام للجهاز الفني رفقته.

ويعاني مودريتش من قلة المشاركات مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 28 مباراة بمختلف المسابقات معظمهم كبديل، حيث لعب 1461 دقيقة فقط، مسجلًا هدفًا إضافة لصناعته 6 آخرين.

بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن نهاية مسيرة لوكا مودريتش تقترب، حيث يفكر اللاعب الكرواتي بالفعل في مستقبله في نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن من بين الخيارات التي سيكون قادرًا على أخذها بعين الاعتبار هو الاستمرار في ريال مدريد، ولكن القيام بذلك أثناء كونه جزءًا من الجهاز الفني لكارلو أنشيلوتي.

وتابعت الصحيفة أن المدرب الإيطالي عرض هذه الإمكانية على لوكا، لكن الكرواتي لا يزال لديه القدرة لمواصلة اللعب، ومن بين العروض المقدمة له في حال رحيله عن ريال مدريد، تظهر بقوة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية كوجهات محتملة.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

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