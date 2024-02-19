المصائب لا تأتي فرادى.. بايرن ميونخ يكشف تشخيص إصابة نصير مزراوي

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، عن تشخيص إصابة لاعبه المغربي نصير مزراوي ومدة غيابه عن الملاعب.

وكان مزراوي قد خرج مصابًا بعد 30 دقيقة من انطلاق المباراة التي جمعت فريقه بايرن ميونخ بـ بوخوم في الدوري الألماني، أمس الأحد، والتي انتهت بهزيمة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشر نادي بايرن ميونخ بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله بأنه سيفتقد جهود لاعبه المغربي لبعض من الوقت بعد تعرضه للإصابة بتمزق عضلي.

بذلك سيغيب مزراوي البالغ من العمر 26 عامًا، لفترة تصل إلى 3 أسابيع بسبب الإصابة.

وأوضح النادي البافاري أن ألفونسو ديفيز وكونراد لايمر قد يعودان مبكرا عن الموعد المحدد، حيث شارك الظهير الأيسر الكندي في التدريب بالكرة اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة قوية في الركبة، كما شارك لاعب الوسط النمساوي في تدريبات فردية بالكرة على مدار عدة أيام بعدة معاناته من إصابة في عضلة السمانة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ خسر 3 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، ويتخلف عن باير ليفركوزن صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 8 نقاط.