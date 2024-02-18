الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة حجازي.. حمد الله يقود اتحاد جدة للفوز على الرياض

اتحاد جدة
اتحاد جدة

قاد المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه اتحاد جدة للفوز على ضيفه الرياض بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

حمد الله سجل هدفي الاتحاد في الدقيقتين 12 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 13 هدفا، ويتقدم للمركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة خلال الموسم الحالي.

بذلك الانتصار، ارتفع رصيد الاتحاد، إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق 22 نقطة خلف الهلال المتصدر، في المقابل، توقف رصيد الرياض عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.
 وشارك المحترف المصري أحمد حجازي في المباراة أساسيًا مع فريقه اتحاد جدة.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض في الدوري السعودي

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض في الدوري السعودي، فشهد وجود المحترف المصري أحمد حجازي بصفة أساسية، فيما عاد الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي- مدالله العليان- حسن كادش- فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينهو- عبد الرزاق حمدالله- كريم بنزيما.

عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة الرياض دوري روشن حمد الله

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