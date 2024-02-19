الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يحقق انتصارًا تاريخيًا على أمريكا فى مونديال الشاطئية

منتخب مصر أمام أمريكا
منتخب مصر أمام أمريكا

اختتم منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية بالإمارات 2024، بفوز تاريخي على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 5-4 بعد الاحتكام لشوط إضافي فاصل.

الفراعنة أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدفين عن طريق حسام باولو مقابل هدف لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبو منتخب أمريكا ثلاثة أهداف نظيفة، ليعيدوا التقدم لصالحهم بنتيجة 4-2.

وفي الشوط الثالث، سجل لاعبو منتخب مصر عن طريق حسام باولو وأحمد الشحات، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بأربعة أهداف لمثلهما، وفي الشوط الفاصل، سجل الحسيني طه هدف الانتصار لفراعنة الكرة الشاطئية، مهديًا بلاده نقاط أول فوز في تاريخ البطولة.

وبذلك تحصل منتخب مصر على أول نقطتين له في البطولة لينهي دور المجموعات محتلًا المركز الثالث في المجموعة، فيما تجمد رصيد الولايات المتحدة عند صفر من النقاط، ليودعا المسابقة.

جدير بالذكر أن تلك المشاركة هي الأولى لمنتخب مصر في مونديال كرة القدم الشاطئية.

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