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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. استقالة روى هودجسون من تدريب كريستال بالاس

روي هودجسون
روي هودجسون

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الاثنين، استقالة روي هودجسون من تدريب الفريق بشكل رسمي.

وكان هودجسون قد قضى الأيام الماضية في المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقال روي هودجسون: "هذا النادي مميز للغاية ويعني الكثير بالنسبة لي، وقد لعب دورًا كبيرًا في حياتي الكروية. لقد استمتعت تمامًا بوقتي هنا على مدار ستة مواسم، حيث أتاح لي الفرصة للعمل مع لاعبين وطاقم من الطراز الأول للقيام بما أحبه كل يوم.

وأضاف: "ومع ذلك، فأنا أفهم أنه في ظل الظروف الأخيرة، قد يكون من الحكمة في هذا الوقت أن يخطط النادي للمستقبل، وبالتالي اتخذت قرارًا بالتنحي حتى يتمكن النادي من المضي قدمًا في خططه للمدرب الجديد، على النحو المنشود". لهذا الصيف.

واستطرد: أود أن أشكر ستيف باريش وشركائه الأمريكيين على دعمهم، إلى جانب الجهاز الفني وفريق العمل الخلفي الذين ساعدوني كثيرًا على طول الطريق. على وجه الخصوص، شكرًا جزيلًا لصديقي ومساعدي منذ فترة طويلة، راي لوينجتون؛ المدربين دين كيلي وبادي مكارثي؛ بالإضافة إلى العلوم الرياضية الممتازة وتحليل الفيديو والأقسام الطبية.

وأردف: شكري واحترامي أيضًا للفريق الحالي من اللاعبين الذين كان من دواعي سروري العمل معهم- فهم يمثلون رصيدًا للنادي ولأنفسهم. أنا متأكد من أن جماهيرنا ستواصل تقديم دعمها الكامل للفريق خلال الفترة المتبقية من هذا الموسم وما بعده.

وأضاف: "أنا واثق من أن الموسم سينتهي بشكل جيد وأتمنى للفريق كل النجاح في الأسابيع والأشهر والمواسم المقبلة".

وأدار هودجسون 200 مباراة لصالح فريق كريستال بالاس على مدار ستة مواسم، وأكد النادي اللندني روي خرج الآن من المستشفى وهو في حالة جيدة.

وحسب كريستال بالاس، سيقود بادي مكارثي وراي لوينجتون الفريق الليلة في المباراة ضد إيفرتون على ملعب جوديسون بارك.

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