الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه برينتفورد، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل “السيتيزينز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي فشهد قيادة النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم رفقة جوليان ألفاريز.

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: أوسكار بوب - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز

ويجلس البلجيكي كيفن دي بروين، الهولندي ناثان آكي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم، إضافة لـ أورتيجا مورينو، سكوت كارسون، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي ديكو، جو جوميز، ماتيوس نونيس، ريكو لويس.

وسيشارك أوسكار بوب للمرة الأولى كأساسيًا مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي برينتفورد مانشستر سيتى الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

الشوط الأول: المصري يتقدم على بلدية المحلة في دوري نايل

أنشيلوتي يعرض على مودريتش الانضمام لجهازه الفني في الريال

مرموش: زملائى فى "آينتراخت" ساعدونى فى تجاوز توديع أمم إفريقيا

الاتحاد المغربى يسخر من تقارير استدعاء منتخب إسبانيا لـ"براهيم دياز"

المصائب لا تأتي فرادى.. بايرن ميونخ يكشف تشخيص إصابة نصير مزراوي

قبل مباراة برشلونة.. نابولي يقيل ماتزاري ويعيين كالزونا مدربًا

سكاي سبورتس: زيدان مرشح لخلافة توخيل في بايرن ميونخ

صفقات الزمالك 2024.. أبرز الأسماء التي تعاقد معاها النادي برئاسة لبيب

الأكثر قراءة

عاجل.. توجيهات من "التعليم" بشأن استمارة الثانوية العامة 2024

أسعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات

عاجل.. البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبًا لوقف إطلاق النار فى غزة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

بيان رسمى من الإسماعيلى بعد هتافات جماهيره ضد الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟