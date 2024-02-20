كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه برينتفورد، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل “السيتيزينز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي فشهد قيادة النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم رفقة جوليان ألفاريز.

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبين دياز - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: أوسكار بوب - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز

ويجلس البلجيكي كيفن دي بروين، الهولندي ناثان آكي على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم، إضافة لـ أورتيجا مورينو، سكوت كارسون، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي ديكو، جو جوميز، ماتيوس نونيس، ريكو لويس.

وسيشارك أوسكار بوب للمرة الأولى كأساسيًا مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.