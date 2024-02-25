دورى نايل.. فاركو يستضيف طلائع الجيش فى مباراة العودة للانتصارات

يستضيف فاركو فريق طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأحد بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل .

فاركو يبحث عن الفوز الثاني

ويحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد ست نقاط وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر وحقق فاركو انتصارا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر سبع مباريات وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 18 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام سموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري تعادل فاركو في الجولة الماضية مع الداخلية بهدف لكل منهما ويسعى لتحقيق فوزه الثاني والوصول للنقطة التاسعة وتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

أحمد خطاب حرص على دراسة فريق طلائع الجيش والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه وقام بشرحها للاعبيه وطالبهم بعدم الاستسلام للاحباط وأكد لهم أن مشوار الدوري مازال طويلا وأن الفريق يملك الامكانات التي تؤهله للابتعاد عن شبح الهبوط.

طلائع الجش يسعى لدخول المربع الذهبي

على الجانب الأخر يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز السابع برصيد 18 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثالث عشر وحقق طلائع الجيش خمسة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على زد إف سي والتعادل مع الاتحاد السكندري والهزيمة أمام سموحة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 والتقدم للمركز الثالث في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع الرابع عشر.

عبد الحميد بسيوني استغل تأجيل مباراة الأهلي وقام بتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وطالبهم بتحقيق الفوز ودخول المربع الذهبي في جدول دوري نايل لكنه حذرهم من رغبة فاركو في الابتعاد عن المركز الأخير.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده حسن رمضان ومحمود حسين ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمود ناصف حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.