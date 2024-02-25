الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. فاركو يستضيف طلائع الجيش فى مباراة العودة للانتصارات

فريق فاركو
فريق فاركو

يستضيف فاركو فريق طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأحد بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل .

فاركو يبحث عن الفوز الثاني

ويحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد ست نقاط وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر وحقق فاركو انتصارا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر سبع مباريات وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 18 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام سموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري تعادل فاركو في الجولة الماضية مع الداخلية بهدف لكل منهما ويسعى لتحقيق فوزه الثاني والوصول للنقطة التاسعة وتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه في الترتيب.

أحمد خطاب حرص على دراسة فريق طلائع الجيش والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه وقام بشرحها للاعبيه وطالبهم بعدم الاستسلام للاحباط وأكد لهم أن مشوار الدوري مازال طويلا وأن الفريق يملك الامكانات التي تؤهله للابتعاد عن شبح الهبوط.

طلائع الجش يسعى لدخول المربع الذهبي

على الجانب الأخر يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز السابع برصيد 18 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثالث عشر وحقق طلائع الجيش خمسة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على زد إف سي والتعادل مع الاتحاد السكندري والهزيمة أمام سموحة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 والتقدم للمركز الثالث في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع الرابع عشر.

عبد الحميد بسيوني استغل تأجيل مباراة الأهلي وقام بتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا وطالبهم بتحقيق الفوز ودخول المربع الذهبي في جدول دوري نايل لكنه حذرهم من رغبة فاركو في الابتعاد عن المركز الأخير.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده حسن رمضان ومحمود حسين ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومحمود ناصف حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل فاركو طلائع الجيش أحمد خطاب عبد الحميد بسيوني

مواد متعلقة

في مباراة شهدت 8 أهداف.. سيراميكا يهزم بلدية المحلة في دوري نايل

دورى نايل| إيبوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام بلدية المحلة

زيكو وبلحاج فى الصدارة.. ترتيب هدافى دورى نايل قبل انطلاق الجولة الـ14

الأكثر قراءة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25-2-2024 فى مصر 

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. تسريبات تكشف قرار مجلس الحرب الإسرائيلى بشأن صفقة الرهائن

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار السيارات بالفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقي التحية:Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة