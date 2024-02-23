الجمعة 23 فبراير 2024
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رياضة

زيكو وبلحاج فى الصدارة.. ترتيب هدافى دورى نايل قبل انطلاق الجولة الـ14

مصطفى زيكو
مصطفى زيكو

مع انطلاق مباريات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل اليوم، يسعى اللاعبون المتواجدون في صدارة قائمة الهدافين لاستعادة نغمة التهديف بعدم توقف مصطفى زيكو والمغربي أحمد بلحاج وحسام أشرف وأحمد قندوسي وفادي فريد عن هز الشباك في مباريات الأسبوع الثالث عشر ليبقى الوضع في سباق الهافين على ما هو عليه.

 ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ14 

1. مصطفى زيكو "إف سي زد" برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء.

2.المغربي أحمد بلحاج "الجونة" برصيد سبعة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

3. حسام أشرف "بلدية المحلة" برصيد ستة أهداف منها هدف من ركلة جزاء.

4.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلتي جزاء.

كريستوفاو مابولولو

5. الجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" وفادي فريد "سموحة" ومحمد سالم "المقاولون" ولكل منهم خمسة أهداف.

6. الجنوب إفريقي بيرسي تاو "الأهلي" وميدو جابر "المصري" والتوجولي ياو أنور "الإسماعيلي والبنك الأهلي" والكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" وأحمد أمين أوفا “إنبي” والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهم 4 أهداف.

7. أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد أربعة أهداف منها هدفين من ركلتي جزاء.

8. عبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والجزائري غيلاس جناوي والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9. كريم بامبو ومحمود قاعود "البنك الأهلي" وحسام إيفونا "الجونة" والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" ووليد علي فرج "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. يوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداي "الزمالك" وعماد حمدي "الإسماعيلي" وإسلام أبوسليمة وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" ومحمد الشامي "المصري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاي " بيراميدز" وحسام حسن وعمرو قلاوة "سموحة" وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن وأحمد عاطف "مودرن  فيوتشر"، وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا "إنبي" ولكل منهم هدفين.

10. أحمد علاء "المقاولون" وعبد الرحمن أسامة ومحمد فتح الله كماتشو "طلائع الجيش" وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري والنيجيري جون إيبوكا والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" والسوداني سيف تيري وأحمد شريف "فاركو" والأوغندي الأن كيامبادي "الداخلية" والنيجيري فافور حكيم وعبد الرحمن سمانة وإسلام مرزوق "بلدية المحلة" ورأفت خليل وشادي حسين ومحمد سمير "إف سي زد" ولكل منهم هدفين.

هدفوا دوري نايل مصطفى زيكو أحمد بلحاج كريستوفاو مابولولو أحمد سيد زيزو

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