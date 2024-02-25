الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد والبنك الأهلي في الدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والبنك الأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتحاد والبنك الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 من دوري نايل.

وحاول لاعبو الاتحاد السكندري على مدار المباراة تسجيل هدف يمنحهم النقاط الثلاث، لكن فريق البنك الأهلي تمكن من تأمين دفاعه وشباكه بنجاح.

على جانب آخر، فشل البنك الأهلي في ترجمة أي فرصة إلى هدف، على مدار شوطي اللقاء، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة، يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي بالمركز الرابع عشر ولدية 12 نقطة.

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