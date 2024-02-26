الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجونة والإسماعيلي يتعادلان بدون أهداف في دوري نايل

مباراة الجونة والإسماعيلي
مباراة الجونة والإسماعيلي

تعادل الجومنة مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة التى أقيمت بملعب خيري بشارة في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الجونة إلى 16 نقطة ويرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة .

الشوط الأول كان جيدا من الفريقين وكان الإسماعيلي الأخطر في ربع ساعة الأولى وأتيحت له  فرصتين الأولى ثم نشط الجونة واتيحت له فرصتان في ربع ساعة الأخيرة .

تراجع مستوى الأداء في الشوط الثاني وتضاءلت الخطورة على المرميين وفي الدقيقة 57 سدد محمد الدغيمي لاعب الجونة  كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم .

في الدقيقة 60 أجرى علاء عبد العال المدير الفني للجونة تغييرين بنزول مازن ياسر وحسام إيفونا بدلا من أشرف مجدي وأرنود ودفع إيهاب جلال المدير الفني للغسماعيلي بمحمد حسن وعبد الرحمن الدح بدلا من عصام صبحي وإيريك تراوري .

في الدقيقة 77 دفع علاء عبد العال بمحمد العكش بدلا من رضا صلاح وتلقى حسام إيفونا لاكرة طولية داخر منطقة الجزاء لكنه أطاح بها بعيدا عن المرمى .

في الدقيقة 82 نال كمال أبوالفتوح مدافع الجونة انذارا للخشونة مع عبد الرحمن مجدي ونجح صبحي سليمان حارس الجونة في الدقيقة 85 عندما مرر محمد بيومي كرة عرضية أرضية أبعدها صبحي سليمان ووصلت إلى نادر فرج الذي سددها برأسه لكن صبحي سليمان نجح في إبعادها إلى ركنية.

في الدقيقة 87 أجري علاء عبد العال التغييرين الرابع والخامس بنزول كريست جونيورز وسيف شيكا بدلا من أحمد شوشة وأيمن سعد موكا واحتسب الحكم مصطفى الشهدى ست دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف .

 

دوري نايل الجونة الاسماعيلى علاء عبد العال ايهاب جلال

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