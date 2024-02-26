التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الجونة والإسماعيلى

انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة والإسماعيلي المقامة بملعب خيري بشارة في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل بالتعادل السلبي بعد أداء جيد من الفريقين.

بدأ الشوط الأول بنشاط للإسماعيلي استمر لمدة ربع ساعة أتيحت له خلالها فرصتان، الأولى عندما مرر عبد الرحمن مجدي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد عمار برأسه، وأبعدها صبحي سليمان حارس الجونة ببراعة إلى ركنية، ومنها كانت الفرصة الثانية عندما وصلت الكرة إلى عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء سددها قوية اصطدمت بالدفاع ومرت فوق العارضة.

بعد مرور ربع ساعة الأولى، دخل الجونة أجواء المباراة وأتيجت له فرصة خطيرة في الدقيقة 28 عندما دخل أرنو راندريانا «هات وخد» مع أشرف مجدي، وانفرد بالمرمى، وسدد كرة قوية أبعدها أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 43 فرصة أخرى للجونة أنقذها أحمد عادل عبد المنعم، واحتسب الحكم مصطفى الشهدي دقيقة واحدة وقت بدل ضائع، ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وعصام صبحي ومحمد عمار ومحمد دسوقي وحاتم سكر في الدفاع، ومحمد بيومي وهشام محمد وعمر الساعي في الوسط وعبد الرحمن مجدي، وإيريك تراوري ونادر فرج في الهجوم.

وبدأ الجونة الشوط الأول بتشكيل مكون من صبحي سليمان في حراسة المرمى، وعبد الله هاشم عبادي وأحمد حسام وأحمد عبد الرسول وكمال أبوالفتوح في الدفاع، ومحمد الدغيمي وأحمد شوشة ورضا صلاح في الوسط، وأشرف مجدي وأيمن سعد موكا وأرنود في الهجوم .