الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الجونة والإسماعيلى

مباراة الجونة والإسماعيلي
مباراة الجونة والإسماعيلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة والإسماعيلي المقامة بملعب خيري بشارة في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل بالتعادل السلبي بعد أداء جيد من الفريقين.

بدأ الشوط الأول بنشاط للإسماعيلي استمر لمدة ربع ساعة أتيحت له خلالها فرصتان، الأولى عندما مرر عبد الرحمن مجدي كرة عرضية من ركلة ركنية سددها محمد عمار برأسه، وأبعدها صبحي سليمان حارس الجونة ببراعة إلى ركنية، ومنها كانت الفرصة الثانية عندما وصلت الكرة إلى عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء سددها قوية اصطدمت بالدفاع ومرت فوق العارضة.

بعد مرور ربع ساعة الأولى، دخل الجونة أجواء المباراة وأتيجت له فرصة خطيرة في الدقيقة 28 عندما دخل أرنو راندريانا «هات وخد» مع أشرف مجدي، وانفرد بالمرمى، وسدد كرة قوية أبعدها أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 43 فرصة أخرى للجونة أنقذها أحمد عادل عبد المنعم، واحتسب الحكم مصطفى الشهدي دقيقة واحدة وقت بدل ضائع، ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وعصام صبحي ومحمد عمار ومحمد دسوقي وحاتم سكر في الدفاع، ومحمد بيومي وهشام محمد وعمر الساعي في الوسط وعبد الرحمن مجدي، وإيريك تراوري ونادر فرج في الهجوم.

وبدأ الجونة الشوط الأول بتشكيل مكون من صبحي سليمان في حراسة المرمى، وعبد الله هاشم عبادي وأحمد حسام وأحمد عبد الرسول وكمال أبوالفتوح في الدفاع، ومحمد الدغيمي وأحمد شوشة ورضا صلاح في الوسط، وأشرف مجدي وأيمن سعد موكا وأرنود في الهجوم .

دوري نايل الجونة الاسماعيلى عبد الرحمن مجدي صبحي سليمان

مواد متعلقة

زيكو وشادى حسين يقودان هجوم زد أمام إنبى فى دورى نايل

التشكيل الرسمى لمباراة الجونة والإسماعيلى فى دورى نايل

موعد مباراة الزمالك والداخلية في دوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

مَن هو آرون بوشنيل الجندى الذى أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية؟

3 مرشحين لخلافة يورجن كلوب فى تدريب ليفربول

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟