موعد مباراة الزمالك والداخلية في دوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

بعد تأهله للدور ربع النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية يعود الزمالك لمسابقة دوري نايل ويواجه الداخلية في ختام منافسات الأسبوع الرابع عشر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويدخل الزمالك مباراة الداخلية ورصيده 12 نقطة من تسع مباريات وله أربع مباريات مؤجلة مع الأهلي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وفاركو بينما جمع فريق الداخلية 8 نقاط من 12 مباراة وله مباراة مؤجلة.

موعد مباراة الزمالك والداخلية في دوري نايل

تقام مباراة الزمالك والداخلية في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة ويرفع خلالها الزمالك شعار لابديل عن الفوز لتحسين وضعه في جدول دوري نايل كما يسعى لتحقيق فوزه الأول في دوري نايل مع مدربه البرتغالي جوزيه جوميز الذي بدأت بصماته تظهر على أداء الفريق في مباراتي الإسماعيلي في دوري نايل وأبوسليم الليبي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

في نفس الوقت يسعى فريق الداخلية لتحقيق نتيجة ايجابية بعد تعادله في الجولة الماضية مع فاركو بهدف لكل منهما في محاولة لتصحيح أوضاعه قبل فوات الأوان.

ويفتقد الزمالك جهود نجمه أحمد سيد زيزو الذي تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبوسليم الليبي كما يغيب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش وزياد كمال وإبراهيم نداى بسبب الإصابة وهناك محاولات لتجهيز مصطفى الزناري بينما تشهد مباراة الداخلية عودة عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر الذين لم يشاركوا في مباراة أبوسليم الليبي لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك والداخلية في السابعة مساء الخميس المقبل على قناة أون تايم سبورت " 1 " في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وفي فترة الاستراحة بين الشوطين في وجود نخبة من أفضل المحللين في مصر.