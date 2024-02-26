الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس احتفالات المزاريطية بالهالوين في مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي 8

ينتظر بشغف متابعو الدراما المصرية عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي 8 للنجم أحمد مكي، خلال موسم دراما رمضان 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل الكبير أوي 8

ويقدم النجم أحمد مكي في “الكبير أوي 8”  من المسلسل والذي قيل أنه الأخير، مع الفنانة رحمة أحمد التي تقوم بدور مربوحة، بعد رحيل النجمة دنيا سمير غانم التي كانت تجسد دور هدية حتى الجزء الخامس.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوي

ينقسم الجزء الثامن إلى "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

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تعرف على الشخصيات الرئيسية لمسلسل "الكبير أوي 8"

أبطال مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024 بشكل حصري على شبكة قنوات ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل العام 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: «أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاجن رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف».

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