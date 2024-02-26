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الدين لله

باقي 44 يوم.. موعد عيد الفطر 2024 في مصر بالتاريخ الميلادي

عيد الفطر
عيد الفطر

44 يوم تبقت على موعد عيد الفطر 2024 في مصر وفق الحسابات الفلكية التي حددت موعده وموعد شهر رمضان والذي تبقى عليه 14 يوم ويكون الاثنين 11 مارس 2024 أول أيامه فلكيًا. 

موعد عيد الفطر 2024 في مصر 

ننشر في التقرير التالي موعد عيد الفطر 2024 في مصر كما جاء في الحسابات الفلكية وانتظار استطلاع هلال شهر شوال للعام الهجري 1445 هي الفيصل في تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك 2024 فلكيا

حددت الحسابات الفلكية الاربعاء 10 أبريل 2024 والموافق بالهجري 1 شوال 1445 هو موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 وتستمر اجازته لمدة ثلاث أيام بحيث تستمر الخميس 11 أبريل 2024 والجمعة 12 أبريل 2024 ويرافقهم العطلة الأسبوعية يوم السبت 13 أبريل 2024. 

عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيا

وبعد 110 يوم يكون موعد عيد الأضحى المبارك 2024 والذي تم تحديد موعده فلكيًا  الأحد 16 يونيو 2024 في مصر ويكون موعد وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024.

اجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من الأحد 16 يونيو 2024 وتستمر الاثنين 17 يونيو والثلاثاء 18 يونيو ثم الاربعاء 19 يونيو 2024. 

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رسائل تهنئة بعيد الفطر 2024 

هلت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.

يطيب لي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أزف إليكم جميعًا أحر التهاني وأطيب الأماني ونسأل الله عز وجل أن يعيده علينا جميعًا بالخير والبركات وعلى وطننا الغالي بالأمن الازدهار والرفاهية كل عام وأنتم بألف خير.

حاولت أسابق الناس، وأرسلك مع خيوط الشمس ألماس، وأقولك كل عام وأنت بخير يا مشعل الرقة والإحساس. 

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.

تهنئة خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منكم صيامكم وقيامكم وعساكم من عواده. 

 بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أتقدم من كل الأصدقاء بأصدق مشاعر التهنئة القلبية.

قبل كل الناس أسارع قلبي والإحساس وأرسلك مسج حساس يقولك كل عام وأنت أغلى الناس.

 إلى من قطف الابتسامة وطبعها على أحزاني إلى من علمني هندسة العبارة وكسر حواجز قلمي إليك أرسل رسالة قبل كل البشر أعايدك كل عام وأنت بخير.

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