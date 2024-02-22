باقي 18 يوما.. موعد آذان صلاة المغرب في رمضان 2024

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم ومعه يزداد البحث عن موعد آذان صلاة المغرب والذي به يتم حساب كيفية تنظيم اليوم خلال شهر الصيام.

باقي 18 يوم.. موعد أذان صلاة المغرب في رمضان 2024

تنشر "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان صلاة المغرب في رمضان 2024 في حال ثبتت الحسابات الفلكية المحددة ليوم الاثنين 11 مارس 2024 أول يوم للشهر الكريم ويتبقى عليه 18 يوم.

أذان المغرب في شهر رمضان 2024

الاثنين 1 رمضان 1445/2024

آذان المغرب الساعة 6:01

الثلاثاء 2 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:09

الاثنين 15 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:10

الأربعاء 17 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:12

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