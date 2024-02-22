باقي 18 يوما.. موعد آذان صلاة المغرب في رمضان 2024
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم ومعه يزداد البحث عن موعد آذان صلاة المغرب والذي به يتم حساب كيفية تنظيم اليوم خلال شهر الصيام.
باقي 18 يوم.. موعد أذان صلاة المغرب في رمضان 2024
تنشر "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان صلاة المغرب في رمضان 2024 في حال ثبتت الحسابات الفلكية المحددة ليوم الاثنين 11 مارس 2024 أول يوم للشهر الكريم ويتبقى عليه 18 يوم.
أذان المغرب في شهر رمضان 2024
الاثنين 1 رمضان 1445/2024
آذان المغرب الساعة 6:01
الثلاثاء 2 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:02.
الأربعاء 3 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:02
الخميس 4 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:03
الجمعة 5 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
السبت 6 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
الأحد 7 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:05
الإثنين 8 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:06
الثلاثاء 9 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:04
الأربعاء 10 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:06
الخميس 11 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:07
الجمعة 12 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:08
السبت 13 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:09
الاحد 14 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:09
الاثنين 15 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:10
الثلاثاء 16 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:10
الأربعاء 17 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:11
الخميس 18 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:12
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الجمعة 19 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:12
السبت 20 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:13
الأحد 21 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:13
الاثنين 22 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:14
الثلاثاء 23 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:15
الأربعاء 24 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:15
الخميس 25 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:16
الجمعة 26 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:17
السبت 27 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:17
الأحد 28 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:18
الاثنين 29 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:18
الثلاثاء 30 رمضان 1445/2024
آذان المغرب 6:19