رمضان 2024.. قنوات نقل صلاة التراويح في الشهر الكريم

ينتظر الجميع شعائر صلاة العشاء والتراويح في شهر رمضان الفضيل، حيث تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الشهر الكريم على نشر البهجة والاهتمام بالشعائر الدينية خلال فعاليات الشهر الفضيل.

قنوات نقل صلاة التراويح في الشهر الكريم

وتنقل قناتي "الناس والحياة"، شعائر صلاتي العشاء والتراويح على مدار شهر رمضان المبارك، بصوت كبار قُراء دولة التلاوة من أكبر مساجد القاهرة.

وتذيع قناة الحياة صلاة العشاء والتراويح علي الهواء مباشرة، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء من مشايخ الأزهر الشريف، الذين تميزوا بالصوت الندى، والتجويد والترتيل برعاية الشركة النتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد هلال رمضان

وأعلن رئيس معهد الفلك أن هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024م يوم الرؤية، بذلك تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1445هـ فلكيًا يوم الإثنين 11/3/2024م.

فضل صلاة التراويح

صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، حتى أذان الفجر، وينبغي للمسلم ألا يترك صلاة التراويح، فإن لم يستطع أن يصليها مع الإمام في المسجد فإنه يصليها في البيت، فإن لم يستطع أن يصلي إحدى عشرة ركعة، صلى ما تيسر له ولو ركعتين، ثم يصلي الوتر.

صلاة التراويح في رمضان، هي سُنة وليست فرضًا، فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبًا أو أهمل في فرض، وينبغي على الإنسان أن يعبُد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السُّنَنَ تُكَأَةً لترك الفرائض والواجبات المنوطة به شرعًا أو التزامًا أو عرفًا.