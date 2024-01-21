خالد الجندي يكشف تفاصيل تصريح "الأوقاف" بشأن صلاة التراويح (فيديو)

كشف الشيخ خالد الجندي عن تفاصيل تصريح وزارة الأوقاف الخاص بأداء صلاة التراويح في رمضان، قائلًا: "هل الوزارة فعلا هتصدر تعليمات بمنع صلاة التراويح أو اختصارها".

,أضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على شاشة DMC، أن وزارة الأوقاف نفت كل ما يتررد بشأن تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن، كما سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقا لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد.

وواصل: "الوزارة لم تمنع التراويح أو التعكف أو التهجد كما يدعي البعض عبر منصات التواصل واحترام الوزارة لمشاعرنا وشعائرنا أمر لا يجب المزايدة فيه من بعض المتسلقين".