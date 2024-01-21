الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندي يكشف تفاصيل تصريح "الأوقاف" بشأن صلاة التراويح (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي عن تفاصيل تصريح وزارة الأوقاف الخاص بأداء صلاة التراويح في رمضان، قائلًا: "هل الوزارة فعلا هتصدر تعليمات بمنع صلاة التراويح أو اختصارها".

,أضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على شاشة DMC، أن وزارة الأوقاف نفت كل ما يتررد بشأن تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن، كما سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقا لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد.

وواصل: "الوزارة لم تمنع التراويح أو التعكف أو التهجد كما يدعي البعض عبر منصات التواصل واحترام الوزارة لمشاعرنا وشعائرنا أمر لا يجب المزايدة فيه من بعض المتسلقين".

تصريح وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف صلاة التراويح التعكف التهجد منع صلاة التراويح الأوقاف لعلهم يفقهون التراويح

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

غدا.. النقض تنظر طعن "شيرى هانم" وابنتها زمردة على حكم حبسهما

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة