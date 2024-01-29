متى رمضان 2024؟ العد التنازلي.. وضوابط صلاة التراويح في المساجد

متى رمضان 2024 العد التنازلي من الكلمات الدلالية التي تتصدر محركات البحث منذ بداية شهر رجب 1445 حيث يحسب الملايين من المسلمين الأيام المتبقية على شهر رمضان المبارك والذي ينتظره الجميع للتفرغ للصيام والقيام وقراءة القرآن الذكر حيث تتضاعف فيه ثواب الأعمال الصالحة.

متى رمضان 2024 العد التنازلي

يجب الدستور على تساؤل الملايين من المواطنين حول متى رمضان 2024 العد التنازلي والأيام المتبقية عليه 41 يوما فقط على الشهر الكريم وذلك حيث يبدأ أول أيام الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان.

يولد هلال شهر رمضان بعد حدوث الاقتران المباشر في تمام الساعة 8:22 مساء يوم الرؤية الشرعية الموافق يوم 29 من شهر شعبان 1445و الأحد 10 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية الذي تم الإعلان عنها مسبقا في تقرير رسمي صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

أدعية استقبال شهر رمضان 1445

يمكن استقبال الشهر الكريم بالأدعية والتهليل وهى كما يلي:-

اللهم اغفر لي ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر.. اللهم أعيني على ذكرك وحسن عبادتك خلال الشهر الكريم.. وألهمني بعمل صالح يشفع لي وقت العرض عليك.. اللهم اغفر ما تقدمت وما أخرت.. وما أعلنت وما أسررت.. ما أنت به أعلم مني.

اللهم أرحمني واغفر لي يوم لا ظل إلا ظلك.. اللهم أرحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة.. وأسكنهم الفردوس الأعلى يا أرحم الرحمين يا رب العالمين.

اللهم أعني على طاعتك في هذا الشهر الفضيل.. وأعطني من رزقك الواسع واعف عني وأرحمني أنك على كل شيء قدير.

اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا.. ولا تجعل فيه للشيطان سبيلا.. واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا.

ضوابط صلاة التراويح في المساجد 1445

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل 2024 ستكون بنفس ضوابط العام الماضي حيث يترك تحديد وقت الصلاة إلى الإمام سواء بجزء أو غير ذلك بالإتفاق مع رواد المسجد وأضاف أن سنتي الإعتكاف والتهجد ستكونان بنفس ضوابط العام الماضي.

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