الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

متى رمضان 2024؟ العد التنازلي.. وضوابط صلاة التراويح في المساجد

رمضان 2024
رمضان 2024

متى رمضان 2024 العد التنازلي من الكلمات الدلالية التي تتصدر محركات البحث منذ بداية شهر رجب 1445 حيث يحسب الملايين من المسلمين الأيام المتبقية على شهر رمضان المبارك والذي ينتظره الجميع للتفرغ للصيام والقيام وقراءة القرآن الذكر حيث تتضاعف فيه ثواب الأعمال الصالحة.

ضوابط صلاة التراويح وعمل المساجد فى شهر رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. هاني خليفة عن "الساعه 5": تجربة مختلفة

متى رمضان 2024 العد التنازلي

يجب الدستور على تساؤل الملايين من المواطنين حول متى رمضان 2024 العد التنازلي والأيام المتبقية عليه 41 يوما فقط على الشهر الكريم وذلك حيث يبدأ أول أيام الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان.

يولد هلال شهر رمضان بعد حدوث الاقتران المباشر في تمام الساعة 8:22 مساء يوم الرؤية الشرعية الموافق يوم 29 من شهر شعبان 1445و الأحد 10 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية الذي تم الإعلان عنها مسبقا في تقرير رسمي صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ضوابط صلاة التراويح وعمل المساجد فى شهر رمضان 2024

العد التنازلى بدأ.. موعد شهر رمضان 2024 وأهم الأدعية للشهر الكريم

أدعية استقبال شهر رمضان 1445

يمكن استقبال الشهر الكريم بالأدعية والتهليل وهى كما يلي:-

  • اللهم اغفر لي ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر.. اللهم أعيني على ذكرك وحسن عبادتك خلال الشهر الكريم.. وألهمني بعمل صالح يشفع لي وقت العرض عليك.. اللهم اغفر ما تقدمت وما أخرت.. وما أعلنت وما أسررت.. ما أنت به أعلم مني.
  • اللهم أرحمني واغفر لي يوم لا ظل إلا ظلك.. اللهم أرحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة.. وأسكنهم الفردوس الأعلى يا أرحم الرحمين يا رب العالمين.
  • اللهم أعني على طاعتك في هذا الشهر الفضيل.. وأعطني من رزقك الواسع واعف عني وأرحمني أنك على كل شيء قدير.
  • اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا.. ولا تجعل فيه للشيطان سبيلا.. واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا.
txt

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 28 يناير 2024 فى محافظات مصر

txt

أول مارس.. موعد بداية شهر رمضان 2024 والعطلات الرسمية في مصر

ضوابط صلاة التراويح في المساجد 1445

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل 2024 ستكون بنفس ضوابط العام الماضي حيث يترك تحديد وقت الصلاة إلى الإمام سواء بجزء أو غير ذلك بالإتفاق مع رواد المسجد وأضاف أن سنتي الإعتكاف والتهجد ستكونان بنفس ضوابط العام الماضي.

اقرأ أيضا 

رسائل التهنئة بشهر رمضان الكريم 1445

متى رمضان 2024 رمضان 2024 رمضان شهر رجب 1445 شهر رمضان أدعية استقبال شهر رمضان

مواد متعلقة

رابط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024.. والشروط المطلوبة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2024.. وتوزيع الدرجات

بوابة الأزهر الشريف.. الاستعلام عن الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024.. والمؤهلات المطلوبة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2024

بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات.. موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في كافة المحافظات

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

إطلاق نحو 15 صاروخًا من غزة تجاه تل أبيب

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل