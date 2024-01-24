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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أول مارس.. موعد بداية شهر رمضان 2024 والعطلات الرسمية في مصر

شهر رمضان
شهر رمضان

مع اقتراب ميعاد الشهر المبارك يحرص الكثير من المواطنين على معرفة موعد بداية شهر رمضان 2024 والعطلات الرسمية بالشهر عبر جوجل، حيث يعد الشهر المبارك هو الشهر التاسع في السنة القمرية، وسيأتي رمضان عقب شهر شعبان، ويأتي عقب رمضان شهر شوال، ويتأهب له المسلمين من جميع أنحاء العالم.

موعد بداية شهر رمضان 2024 

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أول يوم رمضان وموعد صلاة الفجر في شهر رمضان، والعطلات الرسمية بالشهر المبارك.

وفقًا للحسابات الفلكية والتي قد أعدت من خلال معمل أبحاث معهد الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن ميعاد شهر رمضان المبارك، ولقد أشارت الحسابات في مصر إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 م سوف تكون في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وسيكون 30 يومًا لهذا الشهر.

كيف يتم تحديد شهر رمضان الكريم

ويتم تحديد شهر رمضان ونهايته عبر التقويم الإسلامي القمري، وذلك يكون من خلال تحري الهلال رؤيته بصريًا عبر السماء، وسوف يظل مستمرًا إما بأيام 29 يوم أو 30 يوم، ووفق التقويم الإسلامي القمري والذي  سيكون فيه 354 يوم سيبدأ شهر رمضان، وسيتقدم شهر رمضان وستكون بمعدل 11 يوم سنويًا، وذلك يكون طبقا للتقويم الشمسي.

موعد العطلات الرسمية في شهر رمضان 1445

شهر رمضان هذا العام سوف يشهد وجود 8 أيام عطلات وإجازات رسمية

  • يوم الجمعة 15 مارس 2024.
  • يوم السبت 16 مارس 2024.
  • الجمعة 22 مارس 2024.
  • السبت 23 مارس 2024.
  • الجمعة 29 مارس 2024.
  • السبت 30 مارس 2024.
  • الجمعة 5 إبريل 2024.
  • السبت 6 إبريل 2024.

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موعد صلاة الفجر في شهر رمضان

وتشير الدراسات الفلكية إلى أنه يكون من المفترض أن سيتم إعلان أذان صلاة الفجر في أول أيام شهر رمضان 2024، وذلك عند الساعة 4:46 صباحا، فيما سيخص أذان المغرب، ومن المتوقع أن سيكون عند الساعة 5:59 مساء، وهذه المعلومات ستساعد الأفراد في تحديد أوقات الصلاة في شهر رمضان، مما سيسهم في تنظيم فترات الصيام والإفطار.

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