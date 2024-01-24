الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إمساكية الشهر الكريم| موعد أول يوم سحور وإفطار في شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

يتساءل قطاع كبير من المصريين عن موعد شهر رمضان 2024، وإمساكية الشهر الكريم وكذلك موعد أول سحور في شهر رمضان، إذ ينتظر المسلمون على أحر من الجمر أول أيام شهر رمضان 2024 كونه أفضل شهور السنة، ويكثف البحث عنه مع اقتراب نهاية شهر رجب ليفصلنا  شعبان فقط عن فرحة استقبال رمضان. 

موعد شهر رمضان المبارك 2024

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، الموافق 2024 ميلاديا،  وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، ومدته ستكون 30 يومًا.

أقصر وأطول أيام شهر رمضان 1445

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1445 هجري سيبدأ يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 م، ومع اقتراب شهر رمضان، يبدأ الناس في البحث عن إمساكية الصيام وأوقات الصلاة.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، سيكون هذا العام شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون أول أيامه يوم الإثنين الموافق 1 رمضان، وسيكون عدد ساعات الصيام في هذا اليوم 13 ساعة و18 دقيقة.

موعد بداية شهر رمضان 2024 فلكيًا.. وأبرز رسائل التهنئة قبل حلوله

إمساكية شهر رمضان 2024|العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم

العد التنازلي| موعد بداية شهر رمضان 2024 ورسائل التهنئة بقدومه

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أما آخر أيام شهر رمضان، فسيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، وسيكون عدد ساعات الصيام في هذا اليوم 14 ساعة و14 دقيقة، مما يجعله أطول أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام.

موعد أول سحور وإفطار في شهر رمضان 2024 

1 رمضان الموافق الإثنين 11 مارس، مدة الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، وقت السحور  2:23 صباحًا وقت الإمساك 4:23 فجرًا،  وقت الفجر 4:43 صباحًا، وقت الشروق 6:09، وقت الظهر 12:05، وقت العصر 3:28، وقت صلاة المغرب 6:01، وقت العشاء 7:18.

 رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم 2024 

  • كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك إعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
  • أسمى الأماني وأرق التهاني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
  • كل عام وانتم بخير وسعادة ورمضان كريم عليكم وعلى اسرتكم.
  • اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمه لأحزاننا وبداية لأفراحنا
  • أتمني من الله ان يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك وأن يبلغنا ليلة القدر ويرزقنا فضل هذا الشهر سنوات عديدة.
  • جاء رمضان بالخير فكل عام وأنت بخير.
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