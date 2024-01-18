باقى حوالى 51 يومًا.. موعد شهر رمضان 2024 في مصر والإجازات الرسمية خلاله

موعد شهر رمضان 2024 في مصر من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال مؤشر البحث جوجل، وذلك بداية من دخول شهر رجب المبارك منذ أيام قليلة مضت.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

من جانبه أعلن معهد بحوث الفلك، عبر موقعه الإلكتروني عن موعد شهر رمضان 2024، حيث يبدأ شهر رمضان فلكيا يوم الإثنين 11 مارس لعام 2024، وتوقع معهد بحوث الفلك أن يكون مدة الشهر 30 يوما على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم 1445 هـ يوم 29 شعبان 1445 هـ.

الإجازات الرسمية فى شهر رمضان 2024

شهر رمضان 2024 و1445 هجريا لا يضم سوى الإجازات الاسبوعية وعددها 8 أيام وهم الجمعة والسبت، وهى كالتالى:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس.

يوم السبت الموافق 16 مارس.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس.

يوم السبت الموافق 23 مارس.

يوم الجمعة الموافق 29 مارس.

يوم السبت الموافق 30 مارس.

يوم الجمعة الموافق 5 إبريل.

يوم السبت الموافق 6 إبريل.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

يتم استطلاع هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1445، على أن يتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 رسميًا في مصر من خلال دار الإفتاء المصرية.

أدعية شهر رمضان المبارك

-اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.

-اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.

-اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

-اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

-اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

-اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.

-اللهم إني أسألك فيه يا أللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم أعنِّي فيه على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك. اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

-اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.