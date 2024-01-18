الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار عمرة شهر شعبان لعام 2024 وخطوات التأكد من باركود العمرة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

أسعار عمرة شهر شعبان لعام 2024 وخطوات التأكد من باركود العمرة من المواضيع التي يتزايد البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار عمرة شهر شعبان 2024

تداولت العديد من الأنباء المتنقلة على ألسنة عدد من المسئولين عن الشركات  السياحية أن أسعار عمرة شهر شعبان المبارك 2024 كالتالي:

الغرفة المزدوجة

سعر البرنامج للفرد في الغرفة التي تتكون من فردين هو 44500 جنيه.

غرفة لثلاث معتمرين

سعر البرنامج للفرد في الغرفة التي تتكون من ثلاث أفراد هو 37500 جنيه.

الغرفة الرباعية 

35000 جنيه هو سعر البرنامج للفرد في الغرفة الرباعية.

سعر عمرة الرضيع 

سعر الرضيع من عمر يوم حتى عمر عامين هو 11500 جنيه.

سعر عمرة الطفل 

سعر الطفل من عمر عامين حتى أثنى عشر عاما هو 20500 جنيه.

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أسعار عمرة شهر رمضان 2024

وعلى صعيد متصل، بدأت أسعار عمرة شهر رمضان المبارك 2024 يعلن عنها من خلال العديد من التقارير الاقتصادية التى تهتم بأمر السياحة الدينية بناء على تصريحات من مصادر تمتلك شركات سياحية وهى كما يلي:

سعر عمرة البرنامج الثنائي 

56 ألف جنيه هو سعر البرنامج الثنائي.

سعر عمرة البرنامج الثلاثي

51 ألف جنيه هو سعر البرنامج الثلاثي.

سعر عمرة البرنامج الرباعي 

46 ألف جنيه هو سعر البرنامج الرباعي.

كيف تتأكد من صحة باركود عمرة شعبان 2024

من خلال أتباع عدد من الخطوات يمكن للمعتمرين التأكد من صحة باركود عمرة شعبان لعام  2024 وهذه الخطوات كالتالى:

الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة من خلال الضغط على الرابط من هنا.

الخطوة الثانية: يقوم المعتمر باختيار  كلمة "خدمة الاستعلام".

الخطوة الثالثة: إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي للمعتمرين.

الخطوة الرابعة: الضغط على " بحث جديد".

الخطوة الأخيرة: يظهر نتيجة المتقدم سواء حصل على التأشيرة ويكون مضاف إليها الباركود أم لا.

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