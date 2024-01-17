"السياحة" تستهدف جذب العرب.. و"عمرة بلس" لاستقطاب المعتمرين

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤن السياحة، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على جذب الأشقاء العرب، وذلك من خلال طرح برامج وحوافز للسائحين العرب، لافتة إلى أن الوزارة وهيئه تنشيط السياحة ستشارك بقوة فى معرض سوق السفر العربي الذى سيقام بمركز دبى للتجارة العالمى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى السادس من شهر مايو المقبل.

كما سيتم تنظيم قوافل سياحية لعدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة، وقد تنظيم قافلة مؤخرا إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وستجدد الوزارة زياراتها إلى المملكة نظرا إلى أهمية السوق السعودي إلى مصر فهناك العديد من أواصر الصداقة والتعاون مع الأشقاء السعوديين، كما يمثل السوق السعودي النسبة الأكبر في إعداد السائحين العرب الوافدين إلى مصر.

وأضافت شلبى لـ الدستور، أن وزارة السياحة والآثار ستطرح برنامج"عمرة بلس" وذلك لجذب المعتمرين لزيارة الاماكن الدينية سواء بالقاهرة والمحافظات الاخرى وسنستغل قرب المسافة بينا وبين المملكة العربية السعودية لتنظيم هذا البرنامج، وخاصة أن زيارة هذة المزارات الدينية لن تؤثر على الحاله الروحانيه للمعتمر بل ستزيدها بزيارة المزارات الدينية.

وأشارت إلى أن المنتج السياحى الجديد عمرة بلس يستهدف المعتمرين من خارج البلاد، ليقوموا برحلة لمصر وزيارة المزارات والاثار الإسلامية بها كجزء من اكتمال تجربة السياحة الدينية الروحانية للمعتمرون أو الحجاج سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، والتى تسهم في تعزيز وتأصيل الحضارة والثقافة الإسلامية في الوطن.

وفى سياق آخر أعلن المجلس الأعلى للآثار أنه قد تم تركيب محطات الطاقة الشمسية فى نحو تركيب محطات الطاقة الشمسية بكل من قصر محمد علي بالمنيل، ومركز استقبال الزوار بأهرامات الجيزة، والمتحف القومى الإسكندرية، ومتحف المجوهرات الملكية ومن المستهدف أن يتم تركيب الطاقة الشمسية فى نحو 20 متحف وموقع أثرى خلال المرحلة الأولى من مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة الذى ياتى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.