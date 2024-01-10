الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مع بداية موسم العمرة.. الإفتاء تجيب هل يجوز عمل عمرة للمتوفي؟

العمرة
العمرة

تصدر سؤال هل يجوز عمل عمرة للمتوفي؟ محرك البحث جوجل في الأيام الأخيرة لاسيما مع اقتراب موسم عمرة رجب وشعبان والعمرة المرتقبة خلال شهر رمضان 2024 وهنا يكثف البحث عن إجازة وأحقية عمل عمرة للمتوفي أو مريض؟ هذا السؤال يشغل الكثير في الوقت الحالي، بعدما أثار تطبيق عمرة البدل جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في الشهور الأخيرة.

حكم أداء عمرة لشخص متوفي 

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين حول هل يجوز عمل عمرة للمتوفي ؟  نيابة عن المتوفى قبل أداء الحج، بأنه يجوز عمل عمرة للمتوفي قبل أداء الحج أو بعده، فلا يوجد فرق في ذلك. وأكدت أن الشخص الذي يقوم بذلك سيحصل على أجر كبير عند الله عز وجل.

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وأوضحت الإفتاء أنه يجب على الحاج أولًا أن يتحلل من حجته خارج الحرم، ثم يدخل في طواف سبعة أشواط بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقصر من رأسه، وهكذا يتم أداء العمرة. وأكدت أن الحاج سيحصل على أجر كبير في ذلك.

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الطريقة الصحيحة لأداء أكثر من عمرة في يوم واحد

توضح دار الإفتاء المصرية أنه يمكن أداء العمرة أكثر من مرة، منها عمل عمرة للمتوفي، وحتى الإكثار منها يُحب مطلقًا، وهذا هو الرأي الذي اتفق عليه جمهور علماء المسلمين في الماضي والحاضر، وهو رأي الحنفية والشافعية وجماعة من المالكية.

هل يجوز أداء العمرة عن شخص مريض؟

كما أجابت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية على سؤال حول جواز أداء العمرة عن شخص مريض، حيث أكدت أنه يجوز الإنابة في الحج أو العمرة عن الشخص المريض إذا كان مرضه لا يرجى برؤه. وأشارت إلى أنه في حال كان المريض يعاني من مرض يرجى شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه. 

وقد استدلت اللجنة بحديث ابن عباس الذي يروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إمكانية أداء الحج عن والده المريض، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيجاب قائلًا "أرأيت لو كان عليه دينًا فقضيته، أكان مجزئًا؟"، وبعد أن أجاب الرجل بالإيجاب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الحج عن والده.

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