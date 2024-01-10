تبدأ من 28500 جنيه.. أسعار عمرة شهر رجب 1445 وسعر الريال السعودي

أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رجب فيزداد البحث من قبل المسلمين عن أسعار عمرة شهر رجب 1445 حرصا منهم على أداء مناسك العمرة، إذ يعد هذا الشهر في الشهر الحرم، والذي سيوافق أول أيامه في يوم 13 يناير 2024.

تبدأ من 28500 جنيه.. أسعار عمرة شهر رجب 1445

ويرصد «الدستور » في هذه السطور التالية كل ما سيخص أسعار رحلات العمرة في شهر رجب المبارك.

وكشفت شركات السياحة في مصر عن برامج عمرة شهر رجب لعام 1445ه/2024، وعدد أيامها حوالي 15 يوما، (10 ليال منها في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة)، وقد جاءت أسعارها كالتالي:

أسعار عمرة شهر رجب 1445

بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثنائية نحو مبلغ 32700 جنيه.

بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثلاثية نحو 30500 جنيه.

بلغ سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة رباعية نحو مبلغ 28500 جنيه.

برنامج العمرة

مع مراعاة اختلاف الأسعار وفقا لقرب المسافة من وإلى الحرم المكي.

ويشمل برنامج العمرة ما يلي:

تذاكر الطيران علي كل من خطوط السعودي ومصر للطيران «القاهرة/المدينة - جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة.

مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

رسوم التأشيرة.

باركود وزارة السياحة.

توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

وأشار محمد رحمي، بصفته عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن تكون أعداد المواطنين المُقبلين في برامج العمرة خلال الوقت الحالي وتكون ليست مرتفعة، مؤكدًا أنه يكون من الوارد ارتفاع الأعداد مع بدء إجازة منتصف العام في الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ويبحث الراغبون في أداء عمرة شهر رجب على سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، وجاء كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.04 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.