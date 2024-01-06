تنطلق قريباً أولى أفواج عمرة شهر رجب المبارك وتحديدا بعد أسبوع من الآن لأداء العمرة، لذلك يتابع المواطنون الراغبون في أداء عمرة رجب 2024.. أحد الأشهر الحرم، البحث عن التفاصيل الخاصة بعمرة شهر رجب المقرر أن تبدأ السبت الموافق 13 يناير.

أسعار عمرة رجب 2024

وتصدرت أسعار عمرة رجب 2024 عمليات البحث عن أسعار عمرة شهر رجب 2024، محرك البحث جوجل بعد أعلنت الشركات السياحية رسميا عن الأسعار وتفاصيل البرامج الخاصة بعمرة شهر رجب.

أسعار عمرة رجب 2024

وترصد الدستور خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة حول أسعار عمرة شهر رجب للتسهيل على الراغبين في أداء الفريضة.

برامج عمرة رجب 2024

فيما أعلنت الشركات السياحية في وقت سابق عن أسعار برامج عمرة رجب 2024، والتي تتضمن ١٥ يوما (10 ليال للبرنامج رحلة بمكة المكرمة و 4 ليال بالمدينة المنورة)، وهي كالآتي:

بلغت سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثنائية: 32.700 ألف جنيه.

بلغت سعر عمرة رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة ثلاثية: 30.500 ألف جنيه.

بلغت سعر عمرة شهر رجب 2024 للفرد الواحد بغرفة رباعية: 28.500 جنيه.

مع اختلاف الأسعار وفقا لقرب المسافة من وإلى الحرم المكي.

الأوراق المطلوبة لعمرة رجب 2024

وتتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لحجز رحلة عمرة رجب 2024، وفقا للضوابط التي اعتمدها وزارة السياحة جاءت كالتالي:

- جواز سفر حديث صالح لمدة «سنة».

- (2) صورة شخصية (6x4) لكل معتمر «خلفية بيضاء».

وكانت الشركات السياحية قد أوضحت أنه يتم احتساب سعر صرف الريال على 10.50، وفي حالة دفع 50% من البرنامج يعفي من زيادة، كما يتم احتساب سعر تذكرة الطيران بـ 8500 جنيه طيران مباشر وأي زيادة تضاف على تكلفة برنامج العمرة.

برنامج العمرة



ويشمل برنامج العمرة كل ما يلي:

- تذاكر الطيران علي كلا من الخطوط السعودى ومصر للطيران «القاهرة/المدينة - جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

الانتقالات الداخلية بالمملكه أتوبيسات حديثة مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة. رسوم التأشيرة باركود وزارة السياحة توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.