عمرة رجب.. إقبال كبير لتأدية المناسك وفق ضوابط محددة

شهد موسم العمرة إقبالًا ملحوظًا لاسيما مع مع اقتراب حلول شهر رجب الكريم، وبدأت الحجوزات من خلال البوابة المصرية للعمرة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنه 2021، على أن تبدأ أولى أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا فلكيا الموافق السبت 13 يناير 2024 وسيكون عدد أيامه 29 يوما، وفقا للحسابات الفلكية.

وأقبل عدد من المصريين على حجز برامج العمرة مع قرب حلول شهر رجب، حيث بدأت شركات السياحة في طرح برامج رحلات العمرة بفئات مختلفة تتراوح ما بين فئة الاقتصادي والخمس نجوم.

عمرة رجب

وتختلف الأسعار بناء على مدى قرب الفنادق من الحرمين الشريفين وعدد الليالي والغرف سواء كانت ثنائي أو ثلاثي أو رباعي، وذلك برامج العمرة لشهر رجب موسم 1445 هجريًا / 2024 ميلاديًا، لاسيما مع حلول شهر رجب وأيضًا شهر رمضان الذي سيحل يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وفق معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

ويقبل المسلمون بشكل كبير لتأدية مناسك عمرة رجب، حيث طرحت شركات السياحة برامج العمرة بمختلف الأسعار حيث تبدأ تقريبًا من 25 ألف سعر الفرد في الغرفة الرباعية ويزيد السعر حسب الانتقالات وتذاكر الطيران ووجبات الرحلة.

أسعار رحلات العمرة 2024

فيما تتراوح أسعار الخمس نجوم ما بين 60 ألف للغرفة الثنائية، و50 ألف للغرفة الثلاثية، و54 ألف للغرفة الرباعية، وتختلف الأسعار نسبيًا حسب مشتملات الرحلة إذا كانت تتضمن تذكرة الطيران أو الانتقالات.

أما أسعار الاقتصادي فتبدأ تقريبًا من 31 ألف للغرفة الرباعية و36 ألف للغرفة الثنائية وبدون وجبات وتتضمن أيضًا تذكرة الطيران وكافة الانتقالات.

ضوابط رحلات العمرة

ومن أجل مواجهة السمسرة والتلاعب في أسعار العمرة التي كانت تحدث في السابق، تم إصدار ضوابط جديدة وقواعد تنظم تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، والتي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

ومن أبرز الضوابط هي: