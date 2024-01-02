أسعار عمرة شهر رجب 2024 وأسباب ارتفاع أسعارها

تبدأ شركات السياحة فى طرح برامج عمرة شهر رجب 2024، والتى ستبدأ بحلول الشهر المقبل وتعد من أكثر البرامج إقبالا من قبل المواطنين في موسم العمرة الذى يبدأ مع شهر رجب مرورا بشهر شعبان وصولا إلى عمرة شهر رمضان، وهى الأكثر إقبالا من قبل المواطنين والأغلى من حيث السعر نظرا إلى الإقبال عليها، كما أن الفنادق بالمملكة تقوم بزيادة أسعار الإقامة خلال شهر رمضان.

أسعار عمرة شهر رجب 2024

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار عمرة شهر رجب 2024 وتنقسم أسعار برامج العمرة التى تنظمها شركات السياحة إلى مستويين فالمستوى الأول هو برامج العمرة الاقتصادية، وبرامج العمرة الخمس نجوم ويختلف كل برنامج على حسب الخدمات المقدمة للمعتمر بكل برنامج وبالطبع يختلف سعر كل برنامج عن الآخر فبرنامج عمرة شهر رجب 2024 للمستوى الاقتصادى سيتراوح سعر البرنامج الاقتصادى إلى نحو 30 ألف جنيه شاملة سعر تذكرة الطيران أم سعر برنامج شهر رجب 2024 للمستوى الفاخر والذى يمثل برامج الخمس نجوم يبدأ سعره من 60 ألف جنيه، وكلما ارتفعت الخدمات المقدمة للمعتمر زاد معه السعر.

أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة 2024

هناك العديد من العوامل التى تتوقف عليها ارتفاع أسعار برامج العمرة 2024

قرب مكان إقامة المعتمر سواء من الحرم المكى أو الحرم النبوى

عدد الأفراد فى الغرفة الواحدة فكلما قل عدد المقيمين بالغرفة انخفض السعر والعكس صحيح

الخدمات المقدمة للمعتمر من مأكولات ومشروبات

تقديم الوجبات للمعتمر فإذا كان برنامج العمرة يشمل تقديم الوجبات فسعره سيرتفع

وقد ناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء العمرة التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.