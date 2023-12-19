3 برامج.. قائمة أسعار عمرة رجب 1445 والأوراق المطلوبة

ارتفع البحث حول أسعار عمرة رجب 1445 عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، خلال الساعات الأخيرة، حيثُ أيام معدودة تفصلنا عن حلول شهر رجب، والذي يوافق يوم السبت الموفق 13 يناير 2024، أول أيامه فلكيا، لذا زادت معدلات البحث عن أسعار عمرته وذلك بعد إعلان بعض شركات السياحة عن الأسعار.

أسعار عمرة رجب 1445

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "الدستور" الإلكترونية أسعار عمرة رجب 1445-2024، والأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك ضمن سلسلة خدمية نُقدّمها على مدار الساعة لزوّارنا في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار عمرة رجب 2024-1445

وفي هذا الإطار، كشفت بعض شركات السياحة عن برامج عمرة رجب 2024، مشيرة إلى أن عدد الأيام (15 يومًا: 10 ليال بمكة المكرمة و4 ليال بالمدينة المنورة)، وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

البرنامج الأول من عمرة شهر رجب 2024

غرفة ثنائية: نحو 32.700 ألف جنيه.

البرنامج الثاني من عمرة شهر رجب 2024

غرفة ثلاثية: نحو 30.500 ألف جنيه.

البرنامج الثالث من عمرة شهر رجب 2024

غرفة رباعية: نحو 28.500 جنيه.

برنامج عمرة رجب 2024-1445

ويشمل برنامج العمرة كل ما يلي:

- الطيران: السعودى ومصر للطيران «القاهرة/ المدينة - جدة/القاهرة» أو «القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة».

- الانتقالات الداخلية بالمملكه بأتوبيسات حديثة.

- مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

- رسوم التأشيرة.

- باركود وزارة السياحة.

- توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

الأوراق المطلوبة لعمرة رجب 2024

أما عن المستندات المطلوبة لحجز رحلة عمرة رجب 2024، جاءت كالتالي:

- جواز سفر حديث صالح لمدة «سنة».

- عدد (2) صورة شخصية (6x4) لكل معتمر «خلفية بيضاء».

ويتم احتساب سعر صرف الريال على 10.50، وفي حالة دفع 50% من البرنامج يعفي من أي زيادة نظرًا لسعر الريال، وكذلك تم احتساب سعر تذكرة الطيران بـ 8500 جنيه طيران مباشر وأي زيادة تُضاف على تكلفة البرنامج.