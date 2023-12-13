الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة أطباء الجيزة تعلن رحلات عمرة شهر رجب بالتقسيط

الاطباء
الاطباء

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء الجيزة، عن استئناف رحلات العمرة للعام الهجري 1445، برحلات لعمرة شهر "رجب" الموافق 25 يناير 2024، بالتقسيط دون فوائد على مدة من 9 إلى 12 شهرًا لأطباء محافظة الجيزة وأسرهم، بمقدم 15 ألف جنيه.

وأكد الدكتور شريف غراب، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن أنظمة تقسيط العمرة بنقابة أطباء الجيزة بدون أي فوائد وبنفس سعر الكاش، والنقابة تقوم بتسديد كافة تكاليف العمرة للشركات المنظمة في وقتها، والتقسيط يكون بين الطبيب والنقابة مباشرة دون أي وساطة وذلك تسهيلًا علي الأطباء، لافتًا إلى أن الاشتراك متاح لجميع أطباء الجمهورية وأسرهم، وأن الحد الأقصى للاستفادة ببرنامج التقسيط 3 أفراد لكل طبيب.

وأشار إلى أن السفر على رحلات شركة مصر للطيران أو السعودية، والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة ومكيفة، موضحًا أن الأسعار شاملة كل شىء، على النحو التالى:

- سعر الفرد في الغرفة الثنائية: 58800 جنيه.

- سعر الفرد في الغرفة الثلاثية: 53800 جنيه.

- سعر الفرد في الغرفة الرباعية: 51300 جنيه.

أما الأوراق المطلوبة، فهى:

-  كارنيه النقابة + البطاقة الشخصية + ايصال مرافق حديث.

- جواز سفر صالح لمدة سنة من تاریخ السفر + عدد 2 صورة شخصية.

- تصريح سفر لمن ھو فى سن التجنيد.

- السیدات بدون محرم لأي فئة عمریة.

أطباء الجيزة رحلات العمرة للعام الهجري برحلات لعمرة شهر رجب مقرر اللجنة الإجتماعية تقسيط العمرة بنقابة أطباء الجيزة

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